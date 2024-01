Firmato l’accordo sulle “progressioni“ per duecento dipendenti

TERNI Accordo in Comune sulle promozioni dei dipendenti: circa duecento i lavoratori interessati. Ne dà notizia il sindacato Csa Ral: "Firmato al Comune di Terni l’accordo sindacale per le progressioni economiche all’interno delle aree 2023 (ex Peo). Si tratta di un adeguamento che riguarda circa duecento lavoratori, il 50% degli aventi diritto, nelle categorie B, C e D. La procedura selettiva, come da accordi con l’ufficio del personale di Palazzo Spada, sarà conclusa al massimo entro aprile. L’accordo sottoscritto è il primo in applicazione del nuovo contratto nazionale 2019-2021, in un contesto di ripartenza per un piano di progressioni pluriennale". "Si chiude il 2023 – commenta il segretario provinciale Sergio Silveri - con un altro obiettivo raggiunto, dopo quello sul lavoro agile e quello sul decentrato. La firma sulle progressioni rappresenta un punto fondamentale, che ci permette di affrontare fin da subito nel migliore dei modi il nuovo anno, in vista delle prossime sfide. Tra l’altro nello stesso accordo è previsto anche il pagamento della performance ai dipendenti e l’indennità di risultato".