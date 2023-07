Fioroni: "I malati di Lafora non sono soli, la sanità pronta ad attivarsi"

"L’assessore Luca Coletto si sta attivando con Aifa per somministrare anche nel nostro Ospedale il trattamento a base di Val 1221, con spesa a carico del sistema sanitario regionale, come avvenuto col precedente protocollo". L’appello lanciato da Margherita Gatti - la mamma di Federico, il ragazzo affetto da Lafora, la malattia genetica rara neurodegenerativa, per la quale al momento non sono note terapie in grado di arrestare o rallentare la progressione (in Umbria sono stati diagnosticati 2 casi, 25 in Italia) - non è rimasto inascoltato. A rispondere alla famiglia Gatti, Paola Fioroni vicepresidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria e presidente dell’Osservatorio delle disabilità, che ha seguito il caso di Federico già durante il meeting nazionale alla sala dei Notari, dove si fece il punto su Lafora con scienziati, politici e medici. Margherita, nei giorni scorsi, ha sollecitato le istituzioni locali ad attivarsi per facilitare l’iter di cura con il Val 1221 anche al Santa Maria della Misericordia e a farsi carico della spesa. La terapia, infatti, può essere somministrata soltanto dopo l’autorizzazione dei Comitati etici degli ospedali e costa 125mila dollari l’anno. "Qui in Umbria – spiega Fioroni – precedentemente è stata data la possibilità a Federico e ad un’altra paziente affetta da Lafora di usufruire gratuitamente del trattamento con il Myozyme. Stessa cosa è avvenuta per un malato nel Lazio. Ora proveremo con quest’altro farmaco. I nostri professionisti – prosegue – possono dare un contributo significativo; è fondamentale fare rete con altre realtà regionali e stimolare a livello nazionale una maggiore attenzione per la ricerca e la sperimentazione. E’ importante – conclude - che ci sia sempre il tentativo di dare sostegno alle esigenze di cura delle persone. La ricerca va avanti e dobbiamo andare avanti anche noi per semplificare le procedure".

Silvia Angelici