Fiorini attacca:: "Spese fatte con superficialità"

"Fin dai primi mesi del mio mandato da consigliere comunale a Magione sono rimasto profondamente contrariato dalla leggerezza con la quale si giustifica l’indebitamento e la spesa chiamandoli nelle sedi itituzionali, senza reticenza e con superficialità, investimenti. Da quel che vedo a livello comunale il buonsenso si è addirittura capovolto". Sono le parole del consigliere Elia Francesco Fiorini di Alternativa per l’Umbria/Azione Civica Magione, che prosegue con una critica alle scelte economiche degli amministratori che "sprecano – scrive Fiorini – come a Magione, per un mobilio nuovo del proprio ufficio oltre diciassettemila euro (...) per sistemare una semplice altalena rotta, tra progettualità e cantieri permettono la spesa di oltre ventottomila euro (...) in un Comune sotto i quindicimila abitanti, con oltre tre milioni e trecentomila euro di indebitamento finanziario, con un milione e seicentomila euro di debiti ancora da saldare verso i vostri fornitori e con all’incirca ottantamila euro di interessi passivi l’anno". Tutta colpa dei Comuni secondo Fiorini se "il debito pubblico italiano ha sfondato il tetto dei tremila miliardi di euro a novembre 2024, non si dovrebbe trascurare il fatto che gran parte di questo è imputabile alle cattive abitudini degli amministratori".