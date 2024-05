’Fiori in città’ e il centro si colora. Tra mostre, balconi e coreografie

Nel fine settimana piante e fiori trasformeranno il centro storico di Città di Castello in un giardino all’aperto, profumato e colorato, nel quale ammirare tanti piccoli tesori della natura e dell’arte floreale, stare in compagni, assaggiare ricette a tema, visitare mostre e partecipare a laboratori. Sabato 1 e domenica 2 giugno “Fiori in città”, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro nell’ambito del cartellone di eventi di “Aspettando Estate in città”, porterà una ventata d’allegria e freschezza nelle vie e nelle piazze che fanno da cornice alla passeggiata tra i monumenti dei tifernati e dei turisti, con tantissime curiosità e motivi di interesse, momenti coinvolgenti e sorprese, che regaleranno divertimento e spensieratezza. Dalle ore 16 di sabato 1 giugno alla tarda serata di domenica 2 giugno, piazza Matteotti e largo Gildoni saranno il tappeto colorato e inebriante che accoglierà i visitatori con una mostra mercato animata da vivaisti, fiorai, artisti, che porteranno in vetrina una vasta selezione di fiori e piante con tante storie da raccontare. Una festa per gli appassionati, ma anche per chi apprezza semplicemente la natura.

Lungo corso Vittorio Emanuele ci sarà da perdere gli occhi tra le fantasiose proposte a tema degli hobbisti, che presenteranno creme, saponi, gioielli, frutta disidratata e tanti altri articoli floreali. A rendere ancora più suggestiva alla vista e all’olfatto la scenografia naturale della manifestazione saranno i balconi, le finestre, i portoni e le vetrine dei negozi colorati da fiori e piante. Il consorzio Pro Centro ha infatti indetto due concorsi floreali riservati ai residenti e agli operatori commerciali che vorranno contribuire a rendere bella e profumata la città in occasione della manifestazione. Un modo per sottolineare con gusto e creatività la ricchezza di bellezze architettoniche e artistiche del centro storico, che si richiama il progetto lanciato dall’amministrazione comunale nel 2023 per promuovere il decoro urbano, coinvolgendo i cittadini nell’abbellimento dei rioni del cuore della città con fiori e piante. Un’iniziativa che ha riscosso grande interesse e che si conta possa portare tante adesioni da parte dei cittadini,. Il programma di “Fiori in città” riserverà ai visitatori dell’evento tante opportunità di svago per tutte le età con il ricco cartellone delle attività collaterali. Sabato 1 giugno, ad esempio, corso Vittorio Emanuele ospiterà i laboratori del museo malacologico Malakos.