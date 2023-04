Fiorelli (5 Stelle): "Troppi rischi per chi lavora al Distretto sanitario"

"Il centrodestra nelle ultime elezioni ha cavalcato il tema della sicurezza diffondendo l’illusione del ‘pugno di ferro’. La realtà, dopo cinque anni, è del tutto diversa. Addirittura viene messa a rischio l’incolumità degli operatori del Distretto sanitario di via Giovanni XXIII, dove nei giorni scorsi un uomo ha minacciato una giovane operatrice puntandole contro una pistola", cosi Claudio Fiorelli, candidato sindaco del M5S. "E’ soltanto l’ultimo di una lunga serie di eventi – continua – in un quartiere difficile. E nonostante questo l’amministrazione comunale non è mai intervenuta. Il servizio vigilanza della Usl non è garantito e manca anche la videosorveglianza. Più di una volta le infermiere del distretto sanitario sono state bersaglio di battute di pessimo gusto. La notte del sabato di Pasqua, invece, ignoti avevano cercato di introdursi nei locali. Non è più rinviabile un’adeguata presenza della polizia municipale e dei soggetti che hanno il compito di garantire la sicurezza".