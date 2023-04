Finti carabinieri truffano anziana Ma quelli veri poco dopo li arrestano

TERNI – Ennesima truffa ai danni di un’anziana, nella zona di Cardeto. La tecnica è quella famigerata del falso carabiniere. Questa volta i due malviventi, campani tra i 20 i 25 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai veri carabinieri. I banditi, infatti, spacciandosi per appartenenti all’Arma, hanno avvisato telefonicamente la vittima che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, chiedendole un’ingente somma di denaro quale fantomatico risarcimento alla persona investita, ricoverata in ospedale, per evitare che il figlio finisse in carcere. Pochi istanti dopo la chiamata, un trentenne si è presentato a casa dell’anziana facendosi consegnare 750 euro e vari monili in oro, praticamente tutto ciò che si trovava nella sua disponibilità. Ma appena aperta la porta dell’abitazione per allontanarsi, l’uomo si è imbattuto nei veri carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata, insieme al complice all’esterno della casa. I militari erano infatti impegnati in uno specifico servizio in zona.