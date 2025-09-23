FOLIGNO Comune di Foligno e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, insieme al Comune di Milano e al Palazzo Reale, "omaggiano il folignate Giuseppe Piermarini (1734 - 1808), uno dei maggiori architetti italiani del XVIII secolo, la cui impronta neoclassicista si può ancora oggi ammirare negli edifici di più grande rilevanza di Milano e della Lombardia". La mostra “Piermarini a Milano. I disegni di Foligno”, aperta al pubblico al Museo di Palazzo Trinci fino al 2 novembre, racconta l’evoluzione del grande architetto, dai primi studi romani fino alle grandi opere lombarde, con particolare attenzione a Milano e a Palazzo Reale. "Tutti i disegni, quasi 100 quelli in esposizione - continua il Comune – , provengono dal fondo conservato presso la Biblioteca comunale Dante Alighieri di Foligno, città natale del Piermarini.

Il percorso espositivo si articola in due sezioni che richiamano momenti salienti della vita e dell’opera dell’artista. La prima sezione, ’Gli anni della formazione’, illustra l’apprendistato romano di Piermarini presso Paolo Posi e Carlo Murena e il soggiorno a Napoli presso Luigi Vanvitelli, l’architetto che fu il suo principale mentore e lo introdurrà nel capoluogo lombardo. La seconda sezione, Piermarini in Lombardia, è dedicata alla sua attività di Regio Imperial Architetto della casa d’Asburgo, e si articola in due approfondimenti critici"