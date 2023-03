Finge di dover fare una telefonata urgente e ruba un cellulare

ORVIETO Continuano a ripetersi gli episodi di microcriminalità nonostante la reazione delle forze dell’ordine che stanno rispondendo con massicci controlli del territorio. L’ennesimo episodio che suona quasi come una beffa a polizia e carabinieri, è avvenuto pochi giorni fa a Ciconia e si è trattato di un evento a metà strada tra il furto con destrezza e la truffa, messo a segno ai danni di un residente del quartiere. L’uomo stava parlando con un amico di fronte a casa di quest’ultimo quando si è avvicinato un individuo di circa quarant’anni con un’aria preoccupata. Il quarantennne ha detto agli altri che aveva un urgente problema di lavoro, ma che non aveva con sè il telefono con il quale dover fare un’importante telefonata per risolvere la questione. Ha quindi chiesto se potessero prestargli il loro per una breve chianmata. L’orvietano glielo ha ceduto senza alcuna resistenza e l’altro ha cominciato a parlare in maniera sempre più concitata, alzando la voce per simulare una discussione animata. Mentre il proprietario del telefono continuava ad intrattenersi con l’amico, l’altro ha cominciato ad allontanarsi sempre di più dai due, facendo finta di essere preso da quella conversazione così importante. Ad un certo punto, i due amici si sono voltati per capire che fine avesse fatto, ma era scomparso. Il proprietario del telefono ha cercato di inseguirlo in macchina, ma il truffatore aveva preso il volo, probabilmente fuggendo prima e piedi e poi con un complice che lo aspettava in zona a bordo di un’auto.