Fine settimana tutto dedicato alla ceramica

C’è anche Orvieto tra i 45 Comuni italiani che aderiscono a “Buongiorno ceramica 2023“, la nona edizione della festa diffusa della ceramica Italiana promossa da Aicc Associazione italiana città della ceramica, che si terrà in questo fine settimana. Due gli appuntamenti in programma. Domani e domenica i ceramisti Marco Sciarra (“Cantiere Ceramica“) e Rosaria Vagnarelli (“Rosarja Officina dell’arte“) esporranno le proprie creazioni nell’atrio del Palazzo dei Sette nell’ambito del mercato dell’arte e dell’artigianato organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Orvieto. Domenica 21, alle 18, il laboratorio di Rosaria Vagnarelli in via Beato Angelico 4, ospiterà invece l’iniziativa “Dalla terra. La ceramica e il cibo di Orvieto“ realizzata in collaborazione con la Condotta Slow Food di Orvieto con il sostegno dell’associazione “Amici della Stampa“ e del Touring Club di Orvieto. Un aperitivo, servito in ceramiche artistiche, durante il quale verranno proposti alcuni prodotti dell’agricoltura tipicamente legati nella loro storia alla terracotta, come il vino e l’olio. Saranno serviti i formaggi e i salumi delle aziende “Il Secondo Altopiano“ e “Il Fossile“, la lumachella orvietana, il Fagiolo secondo del Piano di Orvieto, presidio Slow Food, e saranno accompagnati da un calice di “Terrae“, un procanico in anfora della cantina “Spazzavento“. Nel corso della serata saranno esposte le opere di Rosaria Vagnarelli e Marco Sciarra. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orvieto e dall’associazione Strada della ceramica in Umbria che unisce le città di Orvieto, Deruta, Gubbio, Gualdo Tadino, Città di Castello e Umbertide.