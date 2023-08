Fine settimana dedicato alle fiere

CITTA’ DI CASTELLO – Con l’apertura, ieri, dei primi stand di merci a piazzale Ferri, con circa 20 ambulanti di alimentari e 25 di abbigliamento e accessori è partita l’edizione 2023 della Fiera di San Bartolomeo, che oggi e domani vive le giornate clou. Agli operatori commerciali si aggiungono infatti gli animali della Mostra Zootecnica : 10 allevatori di razza chianina che porteranno all’Ansa del Tevere circa 25 capi.

All’interno dell’area della fiera anche un convegno alle ore 17.30 di oggi sul ruolo dell’agricoltura e della zootecnia nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Come da tradizione domani alle ore 22 in piazza sarà effettuata l’estrazione della tombola legata alle fiere di San Bartolomeo. Si tratta della ventottesima edizione organizzata dall’associazione "Gli Amici del cuore" che tra l’altro conserva l’urna per l’estrazione e un tabellone d’epoca originale, realizzato nel 1800 da un artigiano tifernate. Un vero e proprio pezzo d’antiquariato in legno simbolo di una manifestazione folcloristica, molto sentita dai cittadini. Il direttivo dell’associazione, presieduto da Francesco Grilli, ripropone la Tombola con l’impegno e la determinazione usuali. Il ricavato delle vendite sarà devoluto in favore dei servizi cardiologici. Il montepremi: tre mila euro per la tombola, mille euro per la cinquina e un bonus di 500 euro per la vincita veloce. L’estrazione sarà preceduta dai "Paguro Bernardo", conduce la serata come sempre Gianni Ottaviani. E’ possibile acquistare le "cartelle" fino a domani anche prima dell’inizio dell’estrazione, in diverse postazioni allestite nelle piazze del centro storico.