Finanziamenti in arrivo per scuole ed aree verdi

Finanziamenti per oltre 350mila euro sono arrivati di recente al Comune. Il primo di 160 mila euro è stato concesso dalla Regione ed è connesso a quanto spettante come canone annuale di concessione per i prelievi delle acque minerali da parte della società concessionaria. La somma verrà usata dall’amministrazione comunale per valorizzare i giardini pubblici "Pinacoli" prossimi all’ex ospedale Calai. Il Ministero dell’ambiente (Mase) ha annunciato 2 contributi a fondo perduto per interventi di efficientamento energetico: 109 mila serviranno per l’edificio della Scuola media "Franco Storelli" e 81 mila per quello della primaria di Cerqueto. "Con questi ultimi finanziamenti – ha detto l’assessore all’ambiente Maria Paola Gramaccia – proseguiamo nell’efficientamento di edifici scolastici. Nella sede della scuola Storelli sarà completata la sistemazione iniziata l’anno scorso. Alla scuola di Cerqueto il nuovo impianto andrà a sostituire l’attuale, inadeguato, conminori costi e maggiori benefici".