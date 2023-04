Finanza, rifiuti nel mirino Tra risvolti politici e l’inchiesta che avanza

Da una parte la Guardia di Finanza che sta indagando sui rapporti tra Sogepu ed Ecocave prima che, come Sogeco, si aggiudicassero l’appalto per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria; dall’altra la politica che a Città di Castello si risveglia con una vicenda piuttosto scomoda che riguarda l’azienda di cui il Comune è azionista al 90%, cioè Sogepu. Nei corridoi cittadini si vocifera che tra i partiti della maggioranza si siano svolti alcuni incontri e che sarebbe emersa la volontà di chiedere all’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci di fare un passo indietro (tra l’altro il suo mandato era scaduto da due anni, poi prorogato). Ma siamo nel campo delle ipotesi perché ufficialmente nessun partito ha diramato note ufficiali attorno al caso Sogeco.

Di certo invece c’è un’indagine coordinata dal procuratore Raffaele Cantone nell’ambito della quale sono stati acquisiti scatoloni di documenti cartacei, informatici, per ricostruire i rapporti intercorsi tra gli amministratori Cristian Goracci (Sogepu) e Antonio Granieri (Ecocave, ora Ece) negli anni precedenti all’affidamento definitivo della gara emessa da Auri. Dalle indagini emergerebbe che la società Ecocave avrebbe pagato all’amministratore Goracci alcune consulenze sulla cui natura e regolarità sono in corso accertamenti.

Le ipotesi di reato che si potrebbero configurare a vario titolo, vanno dalla corruzione, agli atti contrari ai doveri di ufficio e abuso di ufficio. La vicenda è avvolta da strettissimo riserbo e non sono giunte al momento comunicazioni ufficiali dalle forze dell’ordine sullo stato delle indagini e sui soggetti coinvolti. Venerdì mattina 28 aprile la Guardia di finanza ha perquisito e sequestrato materiale negli uffici di Città di Castello e Perugia delle due società sequestrando documenti contabili e file nei computer.

Sogeco, la nuova società di raccolta rifiuti era diventata operativa il primo gennaio 2023, con l’aggiudicazione definitiva della gara a margine di un intricato iter amministrativo, iniziato nel 2015 e segnato da ricorsi alle autorità giudiziarie competenti. Nel 2021 il Consiglio di Stato aveva confermato la correttezza della gara d’appalto quindi Sogeco è stata autorizzata ad operare nei 14 comuni dell’Alta Umbria.

Cristina Crisci