Rimborsi sanitari-truffa per dieci anni, sequestrati 141mila euro a ex bancaria

Perugia, 1 agosto 2023 – Le hanno sequestrato oltre 140mila euro tra soldi sul suo conto corrente o bloccati in investimenti. La ragione: secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza di Perugia la donna, ex dipendente di una banca di Tuoro sul Trasimeno, in pensione da una decina di anni, avrebbe falsificato documenti a ripetizione per ottenere rimborsi per prestazioni sanitarie. Decine di ricevute attribuite a medici che poi le hanno invece disconosciute, 28 in tutto dal 2013 al 2022, oltre venti lettere di dimissioni da strutture sanitarie per ricoveri mai avvenuti o più brevi di quelli asseriti. Importi elevati richiesti al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario, che si è insospettito per la frequenza e gli importi richiesti dalla donna a nome suo e della figlia. Il Fondo infatti rimborsa sia le spese degli assistiti che dei loro familiari più prossimi.

Dopo la querela è entrata in azione la Finanza che ha controllato la documentazione del decennio e rintracciato le falsificazioni. Il giudice per le indagini preliminari ha contestato alla donna il delitto di “denuncia di sinistro non accaduto al fine di conseguire il rimborso previsto dal contratto di assicurazione”.