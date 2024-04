Finamonti resta candidato sindaco. Smentite le voci su presunti ritiri

Moreno Finamonti è pienamente in campo nella corsa alla carica di sindaco, nessun ritiro o cambio di candidato. I recenti problemi di salute del candidato avevano aperto una ridda di voci, smentite ieri in una conferenza stampa dai due punti di riferimento della campagna di Finamonti, Caterina Lucangeli e Francesco Manigrasso. Una conferenza stampa dove c’è stata anche un’altra conferma: le liste di Finamonti saranno probabilmente due. La prima è quella già annunciata: ’La voce di Foligno’. La seconda, in fase di completamento, si chiamerà ‘Noi siamo Foligno’. "Le condizioni di Moreno – dice Lucangeli – sono migliorate, non si ritirerà. Tanti sono stati gli attestati di stima e di vicinanza in questo periodo". Lucangeli sottolinea come non siano stati gli impegni elettorali a mettere alla prova Finamonti, "che è un animale politico", ma probabilmente "avrà inciso il lungo periodo di stress a cui è stato sottoposto in ospedale a Foligno, anche nel periodo Covid, da virologo. Nonostante non fosse obbligato a subire turni, si è reso disponibile e si è reso conto di quanto la sanità sia in condizioni disastrose. Ha dato anima e corpo e le sue condizioni di salute ne hanno risentito". Pur momentaneamente senza Finamonti, il progetto in questi giorni è andato avanti "Questa libertà rispetto a destra e sinistra – così Manigrasso – ci ha dato l’opportunità di agire, senza nessuna imposizione. Abbiamo agito come ci ha detto Moreno, coinvolgendo i cittadini". La linea dell’equidistanza resta il punto focale del progetto: "Senza schiavitù da direzioni politiche e partitiche, siamo aperti a tutti i progetti e a tutte le persone che intendono candidarsi con noi". Obiettivo è rendere protagonisti i cittadini. "Tanti pensano che eleggere un candidato senza partiti sia una debolezza, invece è una forza. Una forza che si paleserà soprattutto dopo la campagna elettorale. Pur avendo avuto qualche ‘Schettino’, siamo una squadra unita". Il programma nel dettaglio non si svela ancora, ma si assicura che di entusiasmo ce n’è tanto da parte dei cittadini che lavorano. E sugli altri, già in corsa. "Noi abbiamo riempito una sala da 300 persone a novembre, un chiaro messaggio politico. Negli altri ho visto i soliti rinforzi da Perugia ma Foligno non ha bisogno di questo", dice Lucangeli. Presto in arrivo un primo videomessaggio di Finamonti e poi a capofitto nella campagna elettorale.

Alessandro Orfei