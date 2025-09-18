Finali nazionali di calcio a 5 . In campo “Galilei“ e “Pieralli“

Sono attese a Perugia e a Mantignana 40 squadre maschili e femminili, oltre 500 persone tra studenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia. Succede dal 23 al 26 settembre, in occasione delle finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche di calcio a 5, organizzate dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, in collaborazione con le associazioni “Sport e Salute“ e “Identità Terra“.

A rappresentare i colori dell’Umbria due squadre perugine: il team maschile del Liceo scientifico “Galilei” e quello femminile del Liceo delle scienze umane e linguistico “Pieralli”, guidati rispettivamente dai capitani Vittorio Ciarapica e Flavia Forgione. Con loro i docenti di Scienze motorie Silvia Ciabatta, Lara Alunni Cardinali e Marco Algieri per il “Galilei”; Alessia Astolfi e Michele Castiglione per il “Pieralli“. Entrambe le squadre sono approdate alla fase nazionale dopo aver battuto – nella finale regionale - le compagini maschile e femminile del liceo “Donatelli” di Terni.

"Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione, che porta a Corciano entusiasmo, sport e un indotto significativo", dichiara l’assessore comunale Francesco Cocilovo, ringraziando il circolo Arcs e la società sportiva di Mantignana. "Un evento importante per l’Umbria, con 500 persone che vivranno i nostri territori in uno scambio culturale", ha sottolineato Fabrizio Fratini, in rappresentanza del direttore dell’Usr, Sergio Repetto.

La dirigente scolastica del liceo “Galilei” Stefania Moretti è soddisfatta e orgogliosa del risultato ottenuto dai suoi studenti: "Lo sport è centrale nella scuola, perché sviluppa relazioni, soft skills e capacità di usare al meglio tempo, potenzialità ed energia". Accanto all’Usr, fondamentali i partner dell’evento. "L’attività fisica va potenziata a tutti i livelli e le scuole hanno un ruolo decisivo", afferma Sara Falcinelli per Sport e Salute. Gli aspetti organizzativi legati all’ospitalità, con dieci hotel coinvolti, sono stati curati da Identità Terra: "Abbiamo lavorato per accogliere le delegazioni e farle sentire a casa".