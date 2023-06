Fim-Cisl e Uilm-Uil siglano accordo con Tifast, sostenibilità e risparmio energetico premiati

Risparmio energetico e sostenibilità entrano nell’accordo integrativo aziendale e nei premi di produzione. E’ l’intesa sottoscritta da Fim-Cisl e Uilm-Uil con la direzione di Tifast, azienda ternana che realizza prodotto in titanio. "L’intesa raggiunta in Tifast è unica nel panorama degli accordi aziendali _ commenta la Fim nazionale _ perché pone l’accento sulla sostenibilità e le transizioni. Ora il nostro impegno è quello, insieme all’azienda, di centrare gli obiettivi contenuti nell’accordo". "L’intesa si concentra sul tema della sostenibilità - continua il sindacato _ valorizzando aspetti che lavoratori e azienda si impegnano insieme a realizzare". Tra questi, l’impegno dei lavoratori nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile (risparmio energetico ed economia circolare) verrà misurato e premiato a fine anno nel premio di risultato; la frequenza e la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi sullo sviluppo sostenibile e sulla digitalizzazione verranno misurati a fine anno e inseriti nel premio di risultato. Nell’accordo raggiunto tra azienda e sinsacati anche la formazione del personale e una commissione paritetica per la gestione delle transizioni interne.