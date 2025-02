Film sull’Olocausto donati agli studenti

CITTÀ DI CASTELLO – In occasione del giorno della memoria il Comune ha donato alle scuole superiori i dvd di due film che raccontano e testimoniano il dramma dell’Olocausto. "Attingiamo a una delle espressioni culturali più elevate e impattanti come il cinema, per mettere a disposizione di studenti e docenti strumenti di consapevolezza e riflessione da impiegare durante tutto l’anno, oltre la ricorrenza", dice l’assessore ai servizi educativi Letizia Guerri.

Tre copie della pellicola "Il bambino con il pigiama a righe", adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Boyne uscito nelle sale nel 2008 sono state affidate agli studenti e agli insegnanti della scuola statale Alighieri-Pascoli, dell’istituto Alberto Burri e alla media San Francesco di Sales. Quattro copie del film "La zona d’interesse", vincitore di due premi Oscar, sono state consegnate al Liceo Plinio il Giovane, al polo tecnico Franchetti-Salviani, all’istituto Patrizi Baldelli Cavallotti e al San Francesco di Sales. "Pensiamo prosegue l’assessore – che sia centrale fornire ai ragazzi strumenti di riflessione e confronto".