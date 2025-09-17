Film & rinascita Ciak a Castelluccio di Norcia

Ciak si gira. E si rende omaggio alla resilienza e alla rinascita del borgo di Castelluccio di Norcia devastato dal terremoto del 2016. Sono ancora in corso le riprese del film “La bolla delle acque matte“, con la regia di Anna Di Francisca e produzione di Incipit Film in collaborazione con Casablanca Film Productions. Il progetto cinematografico, che ha ottenuto anche il sostegno della Regione attraverso l’Umbria Film Commission, è stato presentato ieri nel borgo (nelle foto) dove è allestito il set.

Con un racconto di rinascita e speranza, il film è una commedia sofisticata, che intreccia le storie di Lorenzo, sindaco di un piccolo paese in Umbria e di una comunità che lotta per ricostruire il proprio futuro. Tra sfollati e rifugiati, il tema del ripopolamento si fonde con quello dello scambio culturale, dando vita a un racconto che celebra l’ottimismo e la forza delle persone. La trama si sviluppa tra sogni, conflitti e misteri, con un focus sulla creazione di un ristorante multietnico che diventa simbolo di rinascita e integrazione. Nel cast, Fausto Russo Alesi nel ruolo del sindoco Lorenzo, Lucia Vasini come Elsa, Jaele Fo, nipote del grande Dario, nei panni di Silvia, e Sidy Diop e Kel Giordano. La regista Anna Di Francisca, nota per “La bruttina stagionata“ e “Evelyne tra le nuvole“, ha collaborato con Laura Fischetto per la sceneggiatura, con una storia che mescola magia, realtà e speranza.

"Questo film – ha detto l’assessora regionale Simona Meloni – rappresenta una bella notizia anche per merito dalla nostra Umbria Film Commission che ha concesso il tempo necessario alla sua realizzazione. Non potevamo perdere l’occasione di avere un film girato integralmente a Castelluccio, una pellicola che tiene insieme tante tematiche care alla nostra amministrazione: dalla ricostruzione a una storia di ripartenza in una delle cinque aree interne della nostra regione, per le quali abbiamo messo in campo circa 60 milioni di euro, tra sviluppo economico, agricoltura e turismo". Un ringraziamento alla regista Di Francisca, "per l’ostinata voglia di superare le avversità, non ultima le vicende, purtroppo comuni a molti produttori, legate alle nuove regole del tax credit, e per aver deciso di venire qui a girare un’opera collettiva che parla di riscatto e rinascita. Una storia di coraggio, di ostinazione tra mille peripezie, e difficoltà, intrisa di una grande umanità".

Un messaggio di speranza è arrivato anche dalla regista, per la quale "questo film nasce dal desiderio di rinascere, di guardare al futuro con ottimismo. È un racconto che celebra la forza delle persone e la bellezza di un territorio unico. La Piana di Castelluccio è il simbolo di questa rinascita, un luogo magico dove il passato e il futuro si incontrano".