Film d’autore Nanni Moretti conquista tutti

di Sofia Coletti

Tutto esaurito per Nanni Moretti. Il grande regista conferma il suo legame speciale con Perugia e il PostModernissimo e si “regala“ al pubblico con generosità ed entusiasmo. Una giornata trionfale, quella di lunedì. Arrivato per presentare il suo nuovo film, “Il sol dell’avvenire“, Nanni si è concesso senza remore con quattro incontri consecutivi (nelle foto): tre a Perugia, alle 17, alle 19.15 e alle 21.35 nel “suo“ PostModernissimo dove è ormai presenza fissa, il quarto alle 18 al Metropolis di Umbertide. Per tutti il consenso del pubblico è travolgente e la partecipazione è talmente alta che nell’evento serale gli organizzatori sono costretti a raddoppiare la proiezione in una seconda sala. "Quanta gente, non mi aspettavo questa risposta" esordisce Moretti che si conferma un magnifico e istrionico burbero capace di conquistare tutti con il carisma e l’ironia. "Sono qui per voi in carne e ossa", dice invitando a non fare troppe foto e video. "Non voglio essere spedito in rete e diffuso in 190 paesi".

Sul palco Nanni sale in solitaria: l’attenzione è solo per lui ed è un piacere ascoltarlo mentre racconta e si racconta a cuore aperto. "Questo film è un atto d’amore verso il cinema che nonostante la crisi delle sale conserva intatta la sua forza e la sua magia. Ed è anche un atto di fiducia verso il pubblico". Per questo, ricorda, il suo precedente film “Tre piani“ è rimasto fermo un anno e mezzo per la pandemia. "Ho voluto aspettare che riaprissero le sale, altri produttori hanno preferito vendere i film alle piattaforme. Ovviamente non giudico questo comportamento ipocrita...".

“Il sol dell’avvenire“ è l’occasione per ripercorrere gli elementi cruciali di un film, "che un regista deve assemblare come un artigiano". C’è la scrittura: "Un momento che mi piace molto – sottolinea –, la considero un’avventura umana, non solo professionale. Da “La stanza del figlio“ scrivo sempre con qualcuno, soprattutto donne". Poi c’è la recitazione. "La amo moltissimo, a ottobre debutterò come regista a teatro con due pezzi di Natalia Ginzburg". intanto Moretti si gode i suoi attori al cinema, in ogni fase: i provini ("prima mi imbarazzavano, ora li considero uno strumento utile"), le prove ("evito quelle a tavolino prima delle riprese") e finalmente il set: "Mi piace lavorare con gli attori e non è vero che i primi ciak sono i più spontanei" dice ricordando i cinque film girati con Silvio Orlando e Margherita Buy, il primo con Barbora Bobulova. Infine la musica e le canzoni, insieme allo sguardo laterale sulla realtà dato da cinema e teatro, spesso presenti nelle sue storie. Ma qui la spiegazione si ferma. "Più passa il tempo – conclude Nanni –, più mi piace il mio lavoro e meno so spiegare le mie scelte. A domanda rispondo: perché sì". Buio in sala e applausi senza fine.