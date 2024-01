Filippo Timi, voce di Rai Radio2 al Festival di Sanremo

Una nuova sfida per l’attore e regista perugino Filippo Timi, pronto a sbarcare al Festival di Sanremo con un nuovissimo slow radiofonico in diretta dalla città dei fiori: “Non so stare senza Sanremo“ che andrà in onda da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 16, nell’ambito della lunga maratona di Rai Radio2, l’unica radio ufficiale di Sanremo 2024, che accompagnerà l’intensa settimana dell’edizione numero 74 del Festival della canzone italiana.

“Non so stare senza Sanremo“ vedrà al timone un inedito duo: a fianco di Timi ci sarà infatti Ema Stokholma (insieme nella foto), già volto e voce di Rai Radio 2.

Saranno due di diretta dal Box Studio in piazza Borea D’Olmo per entrare nel cuore della kermesse, raccontare stuzzicanti rumors e curiosità dal palco e dal backstage, in compagnia dei cantanti in gara a poche ore dalle esibizioni e a tutti i personaggi che ruotano attorno all’evento musicale dell’anno. Radio Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e tv (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound.

Un’ennesima prova del talento multiforme dell’artista perugino, che spazia in grande libertà creativa tra cinema, teatro, televisione e letteratura. In questi giorni è protagonista su Sky della nuova stagione de “I delitti del Barlume“ e presto sarà al Festival del cinema di Berlino per l’anteprima mondiale della serie “Dostoevskij“ dei Fratelli D’Innocenzo, di cui è protagonista.