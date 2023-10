Filiera del tartufo. Più sostegno meno burocrazia

PERUGIA – "Con l’approvazione del disegno di legge della Giunta regionale ‘Omnibus’ ci sono importanti novità per il settore del tartufo. "Vengono introdotte modifiche che semplificano gli adempimenti – spiega l’assessore Roberto Morroni - Infatti, per la realizzazione di tartufaie coltivate realizzate con contributo pubblico, è stata modificata la procedura di riconoscimento da parte dell’Afor, l’Agenzia forestale regionale, che creava problemi ed inutili appesantimenti procedurali".

Pertanto, ora l’attestazione verrà rilasciata dall’Afor sulla base del progetto presentato con la domanda di contributo, quindi immediatamente, e non a seguito della verifica dell’apposita commissione tecnica, peraltro successiva alla realizzazione dell’impianto. Le aziende potranno procedere senza più rallentamenti anche alla realizzazione delle necessarie recinzioni. Uno snellimento burocratico che non determinerà una minore attenzione alla validità delle tartufaie coltivate, in quanto tutte le domande saranno oggetto di puntuale verifica tecnico-amministrativa nell’ambito delle procedure di concessione dei contributi pubblici. Altra "novità importante" la possibilità di impiantare tartufaie coltivate anche in aree idonee, sebbene non indicate nella cartografia delle aree vocate, sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del luogo di impianto, tenuto conto dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale. In questo periodo, peraltro, le rassegne dedicate al tartufo si susseguono nei territori vocati dell’Umbria, da Gubbio a Città di Castello.