File per Tiferno Comics ’Cosplay’ e opere inedite

CITTA’ DI CASTELLO – Fin dalle prime ore un fitto numero di persone ha visitato la tensostruttura in piazza Matteotti dove è allestita la Mostra mercato del Fumetto, così come il Loggiato Gildoni dove autori professionisti sono al lavoro per realizzare opere inedite. Coinvolto anche lo staff dell’associazione Peter Pan per i giochi di ruolo. Momento imperdibile oggi con la gara di Cosplay, dove i partecipanti avranno l’opportunità dimostrare le abilità creative e di incarnare i loro personaggi preferiti con una gara tutta digitale:verrà infatti allestito un set fotografico dedicato ai Cosplayer con le foto che saranno pubblicate sui profili social.

Tutto questo è Tiferno Comics Fest&Games che si svolge a Città di Castello fino a stasera. Una vasta gamma di fumetti e gadget è in esposizione per gli appassionati collezionisti e per coloro che desiderano scoprire nuovi mondi attraverso le pagine di un fumetto. I visitatori avranno l’opportunità di acquistare le ultime uscite, edizioni rare e scoprire storie ancora non lette.

Al taglio del nastro di ieri mattina insieme agli organizzatori della manifestazione – presidente e vice presidente dell’Associzione Amici del Fumetto, Gianfranco Bellini e Giulio Pasqui – anche Tommaso Radicchi dell’associazione Peter Pan che si occupa dell’area giochi, il sindaco Luca Secondi e l’assessore al turismo e commercio Letizia Guerri coi consiglieri regionali Manuela Puletti e Marco Castellari. "Tiferno Comics e la sua mostra mercato rappresentano ormai da anni un completamento della manifestazione che fa della nostra città una delle capitali del fumetto che richiama appassionati, turisti e visitatori da tutta Italia e non solo", hanno detto il sindaco e l’assessore Guerri.