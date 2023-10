Il figlio si droga, la madre fa arrestare la spacciatrice

Foligno (Perugia), 22 ottobre 2023 – Esasperata dal figlio che assume sostanze stupefacenti, la madre riesce a far arrestare la spacciatrice. Succede a Foligno.

La donna è andata dai carabinieri a segnalare che il figlio abusava di alcune sostanze stupefacenti. Scattato l’intervento dei carabinieri della stazione di Foligno, i militari hanno sono riusciti a rintracciare la presunta spacciatrice dalla quale si riforniva il figlio. Una donna di origine straniera di 32 anni, nella cui casa i carabinieri hanno trovato e sequestrato 400 dosi di cocaina.

Durante la perquisizione, autorizzata dalla Procura di Spoleto, i militari hanno rinvenuto le 400 dosi, già confezionate e pronte per essere immesse in circolazione, per un peso complessivo di circa 216 grammi di cocaina, e denaro contante per un importo di 5.500 euro, ritenuto probabile provento dell'attività illecita. Per la donna proprietaria dell'abitazione è scattato l'arresto per detenzione e traffico di stupefacenti. Al termine delle operazioni, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.