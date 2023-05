Fidanzato conteso, mamma picchia l’amichetta della figlia

Perugia, 3 maggio 2023 – Avrebbe picchiato l’amica della figlia, strattonandola e arrivando a metterle le mani sul collo. Il motivo? La gelosia e l’interessamento per uno stesso ragazzo. Questioni di cuore nelle quali la madre si sarebbe intromessa. Arrivando a spingerla contro una ringhiera e quindi colpendola con "schiaffi, pugni, graffi, morsi, tirandole i capelli e stringendole le mani al collo".

Al verificarsi dell’episodio, i genitori della presunta vittima avevano sporto denuncia. Denuncia che aveva dato poi luogo a un procedimento penale che vedeva la donna imputata con le accuse di lesioni, con l’aggravante dell’abuso di autorità e di relazioni domestiche. La ragazza, in seguito all’aggressione, aveva riportato ferite giudicate guaribili in circa 20 giorni oltre a un perdurante stato di ansia e paura. Il processo si è concluso con la remissione della querela da parte della parte offesa dopo che la ragazza picchiata è stata risarcita dalla presunta responsabile. Per effetto della riforma Cartabia il reato è diventato non più perseguibile. La famiglia della ragazza era assistita dall’avvocato Maria Bruna Pesci, l’imputata era difesa dall’avvocato Barbara Calzini.