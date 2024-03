Fibra ottica, iniziati i lavori dalla zona di Pian di Porto

TODI - Sono iniziati in questi giorni, a partire dalla zona industriale di Pian di Porto e dalla località di Ponterio, i lavori per portare la connessione a fibra ottica in oltre 3.200 civici di Todi, con una copertura a livello di connettività di circa 10 mila abitazioni. L’intervento rientra nel progetto "Italia 1 Giga" finanziato dal Piano di ripresa e resilienza. Nell’ambito del lotto 3, affidato dalla mandataria Infratel a TIM/Fibercop, ci sarà un investimento sul territorio di circa 4 milioni di euro. Nei giorni scorsi il sindaco Antonino Ruggiano ha incontrato i responsabili FOL e Development Umbria e Marche, Massimo Tarsi e Matteo Meneghesso, il progettista e il coordinatore degli interventi, Livio Antonelli e Gianluca Gaggiotti, e il referente tecnico dell’impresa esecutrice, Paolo Pucci, per pianificare al meglio le fasi operative e coordinare i lavori, tenendo anche in considerazione di altri cantieri in essere o programmati a livello comunale. "Si è trattato di un incontro proficuo - sottolinea il primo cittadino - che garantirà di mettere a terra fino all’ultimo euro finanziato e si dispiegherà per metà nel 2024 e per l’altra nel 2025, andando ad interessare il centro storico ma anche le tante realtà frazionali, così da annullare il divario digitale esistente finora". "Quello della connettività - aggiunge Ruggiano - è ormai un servizio fondamentale per i residenti e turisti, tanto più in una realtà come quella tuderte caratterizzata da un’alta presenza di stranieri che, dopo la pandemia, hanno scelto di vivere e lavorare qui per la maggior parte dell’anno". s.f.