Fiamme alte nella notte, a fuoco un’attività commerciale

GUBBIO – Un violento incendio à scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì in un locale parte integrante di una attività commerciale attiva da anni all’incrocio tra Via della Piaggiola e Via Frate Lupo, nella zona della rotatoria. A lanciare l’allarme, intorno alle due della notte, è stato un ragazzo che stava ritornando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro. Una segnalazione fondamentale nell’evitare guai peggiori con le fiamme che stavano sviluppandosi con intensità e il loro bagliore illuminava una zona praticamente deserta. Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio è stato essenziale nello scongiurare conseguenze ben più pesanti con un lavoro efficace oltre che particolarmente impegnativo. Sul posto sono arrivati successivamente anche i Carabinieri della compagnia di Gubbio. In danni risulterebbero notevoli, anche se per la loro entità bisognerà attendere il completamento dell’inventario in atto. Incerte ancora le cause che hanno innescato le fiamme al centro delle indagini parte degli inquirenti.