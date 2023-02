Fiaccolata per ricordare Davide

E’ il giorno della fiaccolata per ricordare Davide Piampiano, il giovane di 24 anni ucciso durante una battuta di caccia sul monte Subasio l’11 gennaio. E cambiano pure gli scenari sul piano legale: il pool di avvocati che assiste la famiglia Piampiano si è infatti arricchito di una nuova, prestigiosa figura professionale. Si tratta dell’avvocato Francesco Maresca di Firenze (dove il procedimento è stato trasferito in quanto la madre della vittima svolge funzioni di giudice onorario al tribunale civile di Spoleto) che tutelerà la posizione di persona offesa di Valeria, sorella di Davide. Maresca aveva assistito anche la famiglia di Meredith Kercher.

C’è stato già un primo incontro del collegio di difesa, di cui fa parte anche l’avvocato Franco Matarangolo, che rappresenta i genitori di Davide, per elaborare una strategia difensiva di supporto all’accusa pubblica, perché le indagini siano svolte a tutto campo, al fine di accertare quanto effettivamente avvenuto il giorno 11 gennaio di quest’anno sul monte Subasio e le relative responsabilità. Puntando anche a ottenere una perizia balistica, da parte del Tribunale, che fornisca elementi certi e incontrovertibili: dalla distanza dell’esplosione del colpo mortale alla traiettoria del proiettile. La partenza della fiaccolata di oggi è prevista alle 21 da piazza San Rufino, l’arrivo sarà poi sulla piazza di San Francesco dopo aver attraversato la città. L’iniziativa è stata organizzata dai familiari di Davide - con in testa il padre Antonella, la madre Catia, la sorella Valeria -, dalla fidanzata Michela, dagli amici, per far memoria di Davide e mantenere i riflettori sulla vicenda che vede Piero Fabbri accusato di omicidio colposo di Davide Pampiano. Fiaccolata che intende rimarcare – come sottolineano gli organizzatori -, al di là di ogni valutazione giuridica, il comportamento di Piero Fabbri.

Fabbri, 57 anni, muratore, amico della vittima, che era stato arrestato il 27 gennaio per omicidio volontario con dolo eventuale (poi riqualificato in colposo), ‘inchiodato’ dalle immagini e dall’audio della GoPro, la videocamera che il ventiquattrenne indossava durante la battuta di caccia. In un primo tempo aveva sostenuto che Davide si era sparato da solo, colpito da una cartuccia del suo stesso fucile, ritardando di fatto i soccorsi e preoccupandosi di alterare la scena del delitto, scaricando l’arma della vittima, facendo sparire dal luogo il proprio fucile e della propria giacca da caccia. Lo scorso 14 febbraio è stato rimesso in libertà dal gip di Firenze: decisione presa dal giudice su richiesta del pubblico ministero di Firenze.

Maurizio Baglioni