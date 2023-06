Festival, è già polemica "Il Due Mondi alle porte Fondazione senza Cda"

Il Festival dei Due Mondi è alle porte, ma l’omonima Fondazione rimane senza consiglio di amministrazione. La denuncia arriva dai consiglieri di opposizione Alessandro Cretoni (Fratelli d’Italia), Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili (Alleanza Civica-Civitas), Sergio Grifoni (Obiettivo Comune), Paolo Imbriani (Spoleto nel cuoreLegaCambiamo), che puntano il dito contro l’amministrazione e in particolare contro il sindaco Andrea Sisti. "Per la prima volta nella storia – scrivono i consiglieri - il Festival dei due Mondi inizierà senza l’effettiva operatività dell’assemblea della apposita Fondazione e del consiglio di amministrazione in carica. Ciò sta a significare che ogni decisione dovesse rendersi necessaria, potrebbe risultare illegittima. Fatto gravissimo, che dimostra il disarmante "dilettantismo amministrativo" del Sindaco Sisti, tra l’altro Presidente della stessa Fondazione". Da mesi ormai assemblea e consiglio sono decaduti e sono anche già trascorsi i 45 giorni della "prorogatio", durante i quali è stato comunque possibile adottare atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili. L’opposizione in consiglio comunale parla di "dilettantismo amministrativo" e ripercorre i passi che hanno portato alla mancata nomina del nuovo board. Il 4 maggio il sindaco scrive ai capigruppo consiliari invitandoli ad esprimere i relativi componenti al fine di poter designare i rappresentanti del Comune all’interno dell’assemblea dei soci della Fondazione. La missiva riporta un termine perentorio, ovvero la comunicazione dei segnalati entro e non oltre le 12 di mercoledì 10 maggio. I gruppi di opposizione hanno inviato quattro nominativi entro la data indicata. Passano inutilmente i giorni, compresi i 45 della proroga, e solo mercoledì (14 giugno), ufficialmente, viene comunicato che alcuni membri proposti in base ad una delibera di consiglio comunale di due anni fa non avrebbero i requisiti richiesti. I consiglieri del centro destra ritengono che l’amministrazione abbia applicato "due pesi e due misure" e ritiene che " le delibere per gli amici si interpretano, per gli avversari si applicano". All’infuori delle considerazioni di carattere politico però ora il rischio concreto è quello di esporre il Festival dei Due Mondi ad una "pericolosa inoperatività amministrativa" che potrebbe comportare problematiche di vario genere.