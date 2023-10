’Festival dell’educazione’ con studenti e scrittori

GUALDO TADINO – Il workshop delle ore 10 su "Educare tra infinito e plurale. Progettare insieme come comunità educante intenzionale", e la sessione plenaria delle ore 15 sulla "comunità educante nel dialogo tra educazione formale e non formale" sono gli eventi centrali dell’"Oktober fest-edu": concludono lo stimolante ciclo di incontri con trasferte nelle scuole di Nocera Umbra e Sigillo, oltre che di Gualdo Tadino. Oggi al teatro Don Bosco saranno presenti tanti ospiti di caratura regionale e nazionale e molti insegnanti ed educatori vari. Soddisfazione da parte di "Educare alla vita buona" ed enti rappresentati per l’ampia partecipazione a questo festival dell’educazione, che ha avuto un momento importante anche nell’incontro degli studenti in dialogo con lo scrittore e insegnante romano Eraldo Affinati. Per evitare un sovraffollamento di eventi in questo fine settimana, è stato deciso di rinviare alle 18 di martedì 7 novembre la lettura teatrale dedicata ai temi della nanoscienza, appuntamento organizzato in collaborazione con l’ecosistema di innovazione "Vitality" dedicato soprattutto i ragazzi di scuola superiore e insegnanti, famiglie, curiosi di cose scientifiche; inoltre è stato rinviato alle 9,30 di sabato 18 novembre il taglio del nastro inaugurale del nuovo impianto di atletica leggera indoor, frutto del vecchio progetto "RETE!", nell’area dell’ex stadio comunale di via Lucantoni.

Alberto Cecconi