Festival delle rose rosse Premio a Sandra Milo

Grande attesa per la prima edizione de il "Festival delle Rose Rosse di Cascia" che si terrà dal 29 giugno al primo luglio, a Cascia e Roccaporena. Organizzato dall’associazione culturale l’Università Cerca Lavoro e promosso dal Comune, il Festival vuole utilizzare il cinema per parlare di donne, per esaltarne talento e ambizioni, oltre tutti gli stereotipi. Così attrici, registe, cantanti e presentatrici incontreranno il pubblico per raccontare le loro storie. Ospite d’onore l’attrice Sandra Milo (foto), icona del cinema e della tv, che sarà premiata per la sua carriera nel corso della serata di gala del primo luglio insieme ad altri nomi dello spettacolo tra cui Andrea Roncato, Corinne Clery, Grazia Di Michele, Roberta Giarrusso, Metis Di Meo, Samantha Casella, Yelyena Pavlova e Oksana Savina. Verranno proiettati corti con le donne al centro del racconto, lungometraggi ( ’Ostaggi’ di Eleonora Ivone e ’Dietro la notte’ di Daniele Falleri) e il documentario ’Sisterhood’. Previste anche due tavole rotonde, "Donne e arte, una marcia in più" e "Oltre il cinema: donne, scienza e futuro".