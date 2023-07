Festival delle Nazioni ’tricolore’ Edizione dedicata all’Italia tra Ottocento e giovani talenti

La cinquantaseiesima edizione del Festival delle Nazioni è dedicata all’Italia: diciannove eventi dal 23 agosto al 7 settembre, nei luoghi d’arte più belli di Città di Castello e dell’Altotevere. Al centro la musica italiana del periodo che va dalla fine dell’Ottocento fino alla Seconda guerra mondiale, con particolare attenzione alla cultura e alla produzione scaturite dagli eventi storici di quel momento, come il colonialismo. Il secondo filone su cui si dipana la programmazione di quest’anno riguarda i giovani interpreti italiani, Alexander Gadjiev (di Gorizia) vincitore del secondo premio al Concorso Chopin di Varsavia nel 2021 e il violinista Giuseppe Gibboni vincitore del Premio Paganini nel 2021.

Ospiti del festival l’Ensemble Micrologus con il progetto "Signorelli e Perugino. L’arte gentile e l’armonia splendida" e l’UmbriaEnsemble con un concerto di musiche tra futurismo e passato. C’è attesa per il concerto di Alborosie, cantautore e beatmaker, artista reggae divenuto il primo artista bianco a vincere un premio dedicato alla musica black. Due le compagini orchestrali: l’Orchestra Filarmonica Italiana e lo ‘storico’ complesso bandistico tifernate Filarmonica Giacomo Puccini; oltre alla Papillon Vintage Swing Band per la canzone italiana degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Debutteranno due produzioni originali: "Inquietudini ruggenti. Il primo colonialismo italiano" con testi di Caterina Casini e Fabio Mangolini e musiche di Mattia Novelli in prima esecuzione con i Laboratori Permanenti di Sansepolcro; e Ciondolino, opera in forma di concerto ispirata al racconto di Luigi Bertelli su libretto di Enrico Paci, con le musiche in prima assoluta di Stefano Garau, con il coinvolgimento del sistema scolastico musicale di Città di Castello).