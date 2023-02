"Festival delle Nazioni, quale futuro dopo la Fondazione?"

Quale futuro per il Festival delle Nazioni dopo la costituzione della Fondazione? Per avere dettagli sul prosieguo e sui programmi della manifestazione il consigliere di Castello Cambia Emanuela Arcaleni ha presentato un’interrogazione: "Dopo gli annunci e la delibera di aprile 2022, con cui maggioranza e parte dell’opposizione hanno approvato la necessaria trasformazione dell’associazione Festival in Fondazione, regna il silenzio", scrive l’esponente di Castello Cambia. A gennaio era giunta la comunicazione del sindaco circa la mancata risposta della Regione alla richiesta di adesione alla costituzione della Fondazione Festival: "Quali sono ora le mosse dell’amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa operazione? Quali i soggetti istituzionali che hanno aderito? Nel frattempo – aggiunge Arcaleni – i vertici dell’associazione omonima, fin da dicembre, hanno esposto pubblicamente i problemi economici che mettevano e mettono a rischio la programmazione della cinquantaseiesima edizione del festival nella prossima estate". Secondo Arcaleni infine "le incertezze economiche e statutarie, rispetto alle proprie intenzioni, non favoriscono alcuna programmazione e rischiano di compromettere anche questa manifestazione, dopo il ridimensionamento delle altre organizzate dal nostro Comune".