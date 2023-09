Festival della Piana del Cavaliere ORVIETO - Concerto d'apertura al Teatro Mancinelli

Entrerà nel vivo da venerdì 8 a domenica 17 settembre la settima edizione dell’Orvieto Festival della Piana del Cavaliere che propone concerti, spettacoli, arti figurative, teatro, lirica e letteratura, facendo interagire tra loro tutte le forme d’arte. Apertura venerdì 8 settembre al Teatro Mancinelli con il concerto “Danzando nel Bosco“, in collaborazione con Umbria Green Festival. Protagonista, il violinista Alessandro Quarta. In programma “L’Estate“ da “Le Quattro Stagioni“ di Antonio Vivaldi, la “Tarantula Salentina“ che Quarta ha scritto per la sua terra, il brano “Etere“, composto sempre dal violinista, ispirato al quinto elemento della natura e dedicato all’eternità, e ancora un omaggio al Sud America e alle sue calde sonorità, ma anche una dedica alla penisola iberica. Un omaggio alla natura e alla sua musicalità che accompagnerà l’ascoltatore in un appassionante viaggio attraverso il mondo. Sabato 9 settembre, a Palazzo dei Sette, nei locali Cittaslow conferenza del sociologo Bruno Milone.