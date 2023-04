Festival del Giornalismo Voce all’informazione “sotto attacco“ e a chi lavora in esilio

Si è discusso di Ucraina, crisi climatica, dittatura e informazione e dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Il Festival Internazionale del Giornalismo 2023 prosegue con successo. Un’edizione particolarmente seguita dai giovani ai quali è stato dedicato l’incontro in programma ieri pomeriggio al Brufani dal titolo “Andiamo a comandare: giovani che ce la stanno facendo oggi tra media, internet e aziende“. Tra i relatori anche Agnese Pini, dal 2019 direttrice de “La Nazione“ e dal 2022 alla guida anche di “Quotidiano Nazionale“, “Il Resto del Carlino“ e “il Giorno“. "Siate tenaci sapendo che la strada che vi troverete a percorrere è complicata. Cercate di capire quali sono le vostre inclinazioni e impegnatevi a diventare quello che siete", ha detto la direttrice Pini ai ragazzi presenti in sala .

Oggi voce ai giornalisti russi costretti a lavorare in esilio perché perseguitati dalla repressione del dissenso messa in atto da Putin. A ijf23 sono attese le testimonianze di Tikhon Dzyadko caporedattore di Dozhd (TV Rain), unica emittente televisiva indipendente in Russia, chiusa dalle autorità del Cremlino nel 2022 e oggi con licenza di trasmettere dall’Olanda; e Ivan Kolpakov, co-fondatore e redattore capo di Meduza, la più grande realtà mediatica russa indipendente dichiarata ‘agente straniero’ e costretta a lavorare dalla Lettonia. Ospite di #ijf23 Carlos Dada vincitore del premio IPI-IMS World Press Freedom Hero 2022, già premio Anna Politkovskaja 2012: giornalista in El Salvador affronta enormi pressioni da parte del governo ed è bersaglio delle organizzazioni criminali per le sue inchieste. E ancora sulla libertà di stampa: interviene il Premio Pulitzer Ronan Farrow, tra i produttori del documentario ‘Endangered’ targato HBO, giornalista investigativo tra i più celebri d’America. Un altro giornalista americano, in cella da due settimane su mandato di Putin con l’accusa di spionaggio, è al centro dell’incontro fuori programma #IStandWithEvan: Free Evan Gerskovich.

L’informazione sotto attacco del potere anche in l’Italia sarà al centro del dialogo tra Corrado Formigli e Roberto Saviano.

Al grido di donne, vita, libertà, #ijf23, l’attenzione si sposta su Iran e Afganistan con le testimonianze di chi porta sulla propria pelle gli abusi della cultura patriarcale e di chi la combatte, con la rifugiata afghana in Italia Aqela Sadet e l’attivista Pegah Moshir Pour. Realtà lontane che una delle più brave giornaliste italiane ci racconta da anni con rigore ed empatia, facendoci alzare “Lo sguardo oltre il confine“, come il titolo dell’incontro in programma con Francesca Mannocchi, intervistata da Arianna Ciccone .

A chiudere la programmazione del sabato sera a #ijf23, l’appuntamento cult con Propaganda Live. Video, spiegoni, tutorial, social, fumetti, musica. Tutto questo in una serata live assieme all’originale ‘compagnia di giro’ capitanata da Diego Bianchi.