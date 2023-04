’’Festival del giornalismo’’ Task-force anti-terrorismo per scongiurare ogni rischio

Manifestazioni sotto stretta sorveglianza in Umbria. È stato un dispositivo articolato e complesso quello coordinato dalla questura per vigilare ad esempio sul Festival Internazionale del Giornalismo. Un evento con circa 600 speaker provenienti da varie parti del mondo e molte personalità potenzialmente a rischio per il lavoro che svolgono e le posizioni che esprimono pubblicamente. Per questo i controlli, rafforzati tra le 8 e le 24 dei cinque giorni dell’evento, sono stati mirati a coprire i luoghi che hanno ospitato i 200 incontri, come la sala dei Notari, l’auditorium di San Francesco al Prato e la sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. I servizi hanno visto impiegati gli artificieri che, con i cinofili antiesplosivo, hanno provveduto a bonifiche preventive delle zone interessate all’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi. I servizi hanno visto impegnati anche equipaggi di Ferroviaria, Postale e della Stradale, oltre al personale delle altre forze dell’ordine e agli operatori di Scientifica e Digos. Al dispositivo di controllo si sono uniti gli uomini delle Uopi, Unità operative di Pronto intervento, che, con i reparti territoriali, hanno gestito, nello specifico, l’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica. Le Uopi, in generale, vengono utilizzate nei dispositivi di prevenzione attuati dalle questure con attività della cosiddeta vigilanza dinamica o di ’stazionamento’ a protezione di obiettivi a particolare rischio di minaccia terroristica, gestendo anche eventi di criminalità, non per forza di materie specificatamente terroristica, nel caso in cui la sicurezza delle persone e degli altri operatori delle forze dell’ordine è messa in pericolo. Nel dispositivo di ordine pubblico messo in campo è stato previsto anche l’intensificazione dei servizi di vigilanza nei pressi delle location interessate dallo svolgimento del Festival e per tutta la sua durata. Un occhio aperto 24 ore su 24. Come si diceva la Questura ha organizzato un importante dispositivo di sicurezza finalizzato a prevenire in primis minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità delle note personalità e dei partecipanti all’evento.