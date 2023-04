Festival del Giornalismo L’attualità al centro

Le cronache dai fronti più caldi del mondo irrompono al Festival Internazionale del Giornalismo che alla sua seconda giornata entra subito nel vivo del dibattito contemporaneo. Ieri l’inaugurazione con i primi incontri con gli speaker arrivati da ogni parte del mondo, oggi si prosegue con un cartellone ricchissimo che si irradia nell’acropoli con i grandi nomi del giornalismo mondiale e i protagonisti delle notizie più clamorose degli ultimi anni.

Ed ecco scorrere voci e testimonianze da Ucraina, Russia, Palestina, Israele, Siria, Yemen, America Latina, Mar Mediterraneo intrecciate a incontri che affrontano la sicurezza dei giornalisti, le investigazioni sui crimini di guerra, le inchieste collaborative internazionali, l’immigrazione, la rappresentazione delle persone transgender nei media, le pressioni dei governi autocratici sulla libertà dei media, l’importanza dei whistleblower per il giornalismo, il caso editoriale del ‘Kyiv Independent’, le donne a capo dei media indipendenti arabi. La giornata si apre con due premi Pulitzer: alle 10 alla Sala dei Notari Frederik Obermaier (foto sotto, co-autore con Bastian Obermayer dell’inchiesta bestseller Panama Papers) interviene su “Pro e contro delle inchieste collaborative“ e alle 11 all’Auditorium San Francesco al Prato Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista Daphne Caruana Galizia uccisa in un attentato per le inchieste sulla corruzione, parlerà di come gli Stati hanno usato la legge contro i giornalisti, con Maria Ressa, premio Nobel per la Pace 2021 e alcuni avvocati per i diritti umani.

E ancora, alle 18.15 alla Sala dei Notari Vera Politkovskaja, giornalista e autrice tv, figlia della giornalista Anna Politkovskaja uccisa a Mosca nel 2006, e Federico Varese, professore di criminologia, intervengono via video all’incontro “Il metodo Putin e la repressione del dissenso in Russia“. E prima alle 17, all’Auditorium San Francesco al Prato si racconta il successo senza precedenti del Kyiv Independent, startup giornalistica nell’Ucraina in piena guerra, con la direttrice Olga Rudenko (celebrata sulla copertina della rivista Time tra i “Next Generation Leaders”). Tra i protagonisti anche la giornalista indiana Rana Ayyub bersaglio di campagne di odio online, i whistleblower che hanno denunciato le irregolarità di Twitter, Uber e LuxLeaks ma anche Valentina Petrillo, prima atleta transgender a correre con la maglia della Nazionale ai Campionati Paralimpici Europei di Bydgoszcz, alle 18.15 al Brufani. La giornata si chiude alle 21 alla Sala dei Notari con Cecilia Strada, Nello Scavo e Giulio Cavalli, per parlare di migranti, rifugiati e richiedenti asilo con chi è sempre stato in prima linea. Da ricordare che tutti gli incontri sono a ingresso libero e in diretta streaming e on demand sul sito del Festival

Sofia Coletti