Festival del Giornalismo "Edizione strepitosa"

"E’ stata un’edizione strepitosa". Così, a sipario calato, gli ideatori e organizzatori Arianna Ciccone e Chris Potter tracciano un bilancio del Festival Internazionale del Giornalismo che per cinque giorni ha fatto di Perugia il cuore pulsante dell’informazione e del dibattito contemporaneo. "Al di là dei numeri di affluenza che hanno forse superato nell’ordine delle migliaia quelli pre-pandemici – dicono orgogliosi – si è consolidata la presenza predominante di pubblico e ospiti dall’estero che considerano il Festival un osservatorio privilegiato su media e informazione. Un evento come questo, aperto a tutti, gratuito, con una concentrazione di speaker di questa caratura è una realtà unica al mondo in questo settore e ne andiamo veramente fieri". La prossima edizione si terrà dal 17 al 21 aprile 2024.

Il Festival ha offerto un programma vasto e affollato in ogni appuntamento, con sale sempre gremite e lunghe file ordinate per ciascuno dei 500 speaker, tra premi Nobel, Pulitzer e cronisti provenienti da tutto il mondo, impegnati in 200 eventi, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Senza contare, tengono a sottolineare gli organizzatori, i tanti fuori-programma, organizzati in maniera spontanea da organizzazioni mediatiche e filantropiche che si danno appuntanento a Perugia proprio in occasione del Festival. Impossibile dar conto degli argomenti affrontati che hanno spaziato tra i grandi temi della contemporaneità: guerre, con focus sull’Ucraina, clima, migrazioni, diritti, tecnologia, nuove frontiere del giornalismo, sicurezza, lavoro, scuola, con le voci più autorevoli del giornalismo, del mondo accademico, della scienza.

Esultano le istituzioni. "In questi giorni abbiamo vissuto una Perugia speciale, sempre più bella e internazionale – dice il sindaco Andrea Romizi – con le sue strade e piazze piene, percorse da migliaia di persone da ogni parte del mondo, con le sue magiche location, come l’Auditorium San Francesco al Prato. E’ questa la città che ci piace, è questo lo spirito che ci contraddistingue". Stessa linea per la presidente della Regione, Donatella Tesei: "Ancora una volta il Festival del Giornalismo fa registrare numeri straordinari di pubblico nazionale e internazionale. Come straordinari sono stati gli ospiti e altrettanto straordinaria la promozione che si è fatta di Perugia e dell’Umbria in tutto il mondo. La scelta della Regione di contribuire convintamente alla realizzazione della manifestazione si è rivelata vincente e in linea con la nostra visione. Cioè sostenere ed essere al fianco di grandi eventi in grado di dare prestigio e aumentare la capacità attrattiva di un territorio come il nostro che dopo la pandemia ha ripreso ad ospitare turisti da tutta Europa e non solo".

Sofia Coletti