’’Festival dei Tramonti’’ Primo week-end di succeso

MAGIONE – Si è tenuto il primo fine settimana del Festival dei Tramonti, con il suo programma che proseguirà fino al 16 luglio, tra le location mozzafiato del Trasimeno in cui si svolge: Monte del Lago, Passignano, San Feliciano. Il weekend di apertura ha regalato al pubblico una varietà di campus, artisti di strada, trekking, non potevano mancare i food track, il mercatino e le tanto richieste cene gourmet con vista sul tramonto e sotto le stelle. La serata di apertura è stata caratterizzata dal concerto del Conservatorio Statale di Musica ’F. Morlacchi’ di Perugia, gli artisti internazionali arrivati dalla Cina hanno incantato il pubblico con le loro performance musicali, canore, esibizioni di danza itineranti. Durante le giornate, i partecipanti hanno potuto godere di una serie di eventi culturali, tra cui mostre d’arte, installazioni interattive e presentazioni di libri da parte di autori locali. Numerosi stand gastronomici hanno offerto specialità locali e regionali, permettendo ai partecipanti di esplorare la tradizione culinaria del luogo. Molto apprezzate le proiezioni di film alla rocca di Passignano. Per ulteriori informazioni sul programma e gli eventi futuri del Festival dei Tramonti c’è il sito: www.festivaltramonti.it.