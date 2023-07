Festival dei Due Mondi Si chiude con le note di Mahler

Due Mondi da applausi. C’è grande attesa per il concerto finale che oggi alle 19.30 in Piazza Duomo sigla un’edizione strepitosa del Festival. I dati ufficiali verranno resi noti nel pomeriggio dalla direttrice artistica Monique Veaute con il presidente della Fondazione Festival, il sindaco Andrea Sisti e la direttrice amministrativa Paola Macchi. Ma il successo del 66° Festival dei Due Mondi è già evidente dai sold out registrati a ripetizione, dalle star nazionali e internazionali arrivate a Spoleto e dal fervore creativo che ha animato in queste settimane la città.

Tutto esaurito da tempo è anche il concerto finale, al punto che nelle ultime ore sono state aggiunte nuove sedie per venire incontro alle tantissime richieste del pubblico. Protagonista in Piazza Duomo sarà Antonio Pappano alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A Spoleto Pappano dirigerà la sua orchestra per l’ultima volta dopo diciotto anni insieme, prima di lasciare Roma alla volta di Londra dove assumerà la guida della London Symphony Orchestra.

Il programma è tutto dedicato a Gustav Mahler, compositore forse più di ogni altro capace, dicono dal Festival, "di renderci partecipi, nella sua musica, dell’immensità del mondo naturale che ci circonda". Il mezzosoprano Sasha Cooke sarà interprete dei “Lieder eines fahrenden Gesellen“ (“Canti di un giovane in viaggio“) per voce e orchestra, seguiti dalla Sinfonia n. 1 in re maggiore Titano. "Abbiamo scelto questi brani perché c’è un filo che li lega: le canzoni contengono i temi poi sviluppati nella sinfonia" spiega Pappano. Scrivendo i quattro “Lieder eines fahrenden Gesellen“ e la Sinfonia n. 1 Mahler si accorge dell’importanza che aveva per lui il rapporto tra uomo e natura. Prima del concerto si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Carla Fendi Stem 2023“ all’astronauta umbro Andrea Patassa, pilota collaudatore e sperimentatore dell’Aeronautica Militare. Durante il Festival, la Fondazione Carla Fendi, main partner, ha presentato “Tutto è numero“, un progetto interdisciplinare per esplorare il legame tra musica e matematica fino all’arte computazionale generativa. Nell’Ex Battistero della Manna d’Oro oggi è l’ultimo giorno per ammirare “Artificial Creation“ un’installazione di Gabriele Gianni sulla relazione tra numero e atto creativo, mentre alle 17 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi si tiene l’incontro “Dalla matematica alla musica, all’intelligenza artificiale“ con il matematico Paolo Zellini, Francesca Rossi presidente dell’associazione mondiale sulla ricerca in AI e Sandro Cappelletto, storico della musica, con performance di Marco Scolastra.

Sofia Coletti