Festival dei Due Mondi, i debutti A Spoleto è il giorno del teatro

Entra nel vivo il Festival dei Due Mondi: dopo l’inaugurazione in musica in Piazza Duomo, la giornata di oggi si presenta ricchissima di debutti e di proposte d’arte a 360 gradi. Prende il via la sezione del teatro che guarda ai registi e agli interpreti italiani, con due spettacoli. Dopo “Il Gabbiano“ della scorsa edizione, è atteso il debutto della seconda tappa del progetto di Leonardo Lidi su Anton Cechov: “Zio Vanja“ stasera alle 21 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi con replica domani e lunedì alle 18 e alle 21.

Sul palco Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani e Giuliana Vigogna per una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e il Festival di Spoleto, "In questa trilogia – racconta Lidi – vedo la possibilità di tornare al senso pratico del teatro. La seconda tappa del Progetto Cechov – prosegue – abbandona il gioco e si indurisce nel tempo". E così in “Zio Vanja“, "l’arte è relegata a concetto museale, roba da opuscoli aristocratici, uno sterile intellettualismo che non pensa più al suo popolo, che annoia la passione e permette agli incapaci di vivere di teatro".

Il secondo debutto – alle 19 al Teatrino delle 6 “Luca Ronconi” – è quello di “Sarto per signora“ di Feydeau, con gli allievi della Compagnia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e la regia di Carlo Cecchi. Lo spettacolo si vedrà anche domani alle 21, lunedì alle 19, quindi martedì 28 e mercoledì 28 alle 16). Una nuova sfida per Cecchi, artista che sfugge il teatro noioso, prevedibile, "il teatro di regia – scrive Massimo Marino nelle note di sala – che attribuisce agli attori confini invalicabili, che riduce le variabili infinite della relazione scenica a piani preordinati". E’ il primo dei grandi registi coinvolti dalla rassegna dell’Accademia che comprende spettacoli diretti da Antonio Latella, Massimiliano Civica, Massimiliano Farau.

E sempre in prima assoluta oggi alle 18 c’è anche la nuova produzione di teatro musicale creata da Silvia Costa, che ha accettato l’invito del Festival e mette in scena il ciclo di Lieder di Olivier Messiaen “Harawi“ interpretato dal soprano Katrien Baerts e dalla pianista Costanza Principe, per i suggestivi spazi dell’ex-chiesa di San Simone , con replica domani alle 19.30, poi sabato primo luglio alle 16 e domenica 2 luglio alle 17.

S.C.