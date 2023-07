Festival dei Due Mondi al gran finale Tutte le star in arrivo a Spoleto

Si apre l’ultimo week-end del Festival dei Due Mondi, che nelle ultime settimane ha fatto registrare grande successo di pubblico e diversi sold out, da Piazza Duomo al Teatro Romano. Grande attesa per i nuovi appuntamenti di danza che promettono scintille: stasera e domani alle 21.30 il coreografo tedesco Marco Goecke porta al Teatro Romano, “Dark matter“ con tre lavori che ne riassumono lo stile, “Tué“, “Midnight Raga“ e “Whiteout“. Domani alle 19.30 e domenica alle 16 debutta in prima nazionale al Teatro Nuovo Menotti “M“, nuova creazione della coreografa canadese Marie Chouinard per un’esplorazione radicale del respiro. Torna il formidabile duo di danzatori Jonas&Lander: oggi al Complesso di San Nicolò il secondo dei tre spettacoli, “Cascas d’OvO“ (alle 17 e domenica alle 12) domani il terzo, “Bate Fado“ a San Simone alle 21.30.

Grandi debutti anche per il teatro: a Spoleto è sbarcato Pablo Remón, autore e regista di “Ciarlatani“ con Silvio Orlando fino a domani al Caio Melisso Spazio Carla Fendi mentre da oggi a domenica, al Teatrino delle 6 Luca Ronconi, il regista Antonio Latella guida i giovani talenti della Compagnia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico ne “Il Male Sacro“, nuova produzione in prima assoluta del testo del commediografo e regista umbro Massimo Binazzi. Luca Marinelli firma la prima regia teatrale in “Una relazione per un’accademia“ da Kafka, all’Auditorium della Stella domani alle 21 e domenica alle 17.

Appuntamento d’eccezione con l’organista Cameron Carpenter alla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, oggi alle 18, in un programma dedicato a Bach. Ultimi spettacoli, da oggi a domenica a Sant’Agata per “MusicAnimalia“, rassegna di concerti di mezzogiorno (già sold out) con l’Orchestra da Camera di Perugia. Da non dimenticare, stasera alle 21.30 a Casa Menotti, il Concerto d’improvvisazione in occasione del compleanno del Maestro Gian Carlo Menotti con pianoforte, clarinetto ed elettronica.

Domani alle 10 il Festival ospita Stefano Mancuso, tra i maggiori studiosi del mondo botanico, finale, come da tradizione, domenica con il concerto in Piazza Duomo: Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in musiche di Mahler. E da mezzanotte, consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici, nell’area sottostante la Chiesa di San Pietro extra moenia, adiacente allo svincolo sud della città.