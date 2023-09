Festival Corrispondenze Avati, lettere da Maestro

Prosegue sul doppio binario la programmazione del Festival delle Corrispondenze, di scena a Monte del Lago fino a domenica 10 settembre. Attualità e scenari futuri si alternano a carteggi e vite straordinarie. Stasera in collaborazione con la Fondazione Edoardo De Filippo, Maria Pocino e Francesco Bolo Rossini ci raccontano i carteggi del grande attore, regista e drammaturgo napoletano. Alle 18 torna il dibattito sui temi centrali del presente. Tutti i colori del mondo, diritti civili e identità di genere. Tavola rotonda con Monica Cirinnà, senatrice per il Partito Democratico dal 2013 al 2022; Alessio Avellino, poliziotto transgender; Dario Accolla, attivista e scrittore; Imma Battaglia, attivista e politica, leader del movimento LGBT in Italia. Coordina: Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario e scrittore. Alle 18.30, alla terrazza Fattoria Luca Palombaro, Lettere a Virginia Woolf dal XXI secolo. Ne parlerà la curatrice del libro, Lucia Martella, insieme a Elisabetta Bricca, scrittrice e Luigina Miccio, Comunicareleditoria.

Alle 19 evento speciale con "il Maestro attraverso le lettere" Pupi Avanti, in piazza a Monte del Lago, ripercorre la sua carriera attraverso le corrispondenze. Con il regista, che nel 2021 ha girato proprio in Umbria il film Dante, ci saranno il critico Andrea Fioravanti e l’attore Bolo Rossini. Tutti al Bar Toletti per la chiusura di giornata con Marino Bartoletti e i suoi aneddoti tra sport, cultura e costume.

Ieri sera ancora una volta il tutto esaurito in piazzetta Sant’Andrea con Gad Lerner, sollecitato da Massimo Arcangeli, sul tema memoria collettiva con ’80 dopo l’8 settembre’, memoria scritta e orale dei venti mesi di Resistenza che portarono alla Liberazione dell’Italia e a seguire Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico ha fatto il punto su scenario globale e prospettive delle grandi potenze.