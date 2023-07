Festival a Castel Rigone Giovani concertisti in scena

Torna con la sua formula consolidata che ne fa una vetrina d’eccezione per i giovani talenti musicali da tutto il mondo, affiancati da concertisti già affermati e un volano per la promozione culturale e turistica del territorio. Riparte stasera per la XXVI edzione il “Festival Internazionale Giovani Concertisti“ di Castel Rigone con la novità della direzione artistica affidata all’Orchestra da Camera di Perugia, fresca dei festeggiamenti per i 10 anni di attività, con sovrintendente l’oboista Simone Frondini. L’inugurazione sarà alle 21 in piazza Sant’Agostino con il cantante Vincenzo Capezzuto in “Vedrò col mio diletto“, concerto nel quale si esibirà proprio con l’ensemble dell’Orchestra da Camera di Perugia (Info e prenotazioni alla mail: [email protected] e ai numeri 348.9272462 e 379.1748185).

Il Festival, fondato dal maestro Giorgio Porzi e promosso dalla Associazione Filarmonica “Verdi” , prosegue con altri 5 concerti fino a sabato 19 agosto. Tra i protagonisti sono attesi Enrico Bronzi, violoncellista e direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica, il celebre bandoneonista Daniele Di Bonaventura con il gruppo vocale Armoniososincanto, e l’Orchestra da Camera del Trasimeno diretta da Silvio Bruni.

Il cartellone offrirà anche un viaggio tra le “Impressions françaises“, con Linda Di Carlo, pianoforte, Mattia Petrilli, flauto, Matteo Trentin, oboe, Simone Simonelli, clarinetto, Stefano Berluti, corno e Luca Franceschelli, fagotto), il concerto del “Quartetto Klem“, in collaborazione con Avos Project e le esibizioni delle vincitrici del Premio Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli 2021: Lara Biancalana, al violoncello ed Eleonora De Poi, alla viola. In caso di maltempo i concerti si terranno presso il santuario di Maria SS. Dei Miracoli di Castel Rigone.