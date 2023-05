Feste di quartiere Montebello & Friends Tornei, musica, teatro, pranzi e dibattito

Riparte da Montebello “Perugia & Friends“, la rassegna delle feste di quartiere, promossa dall’assessorato al marketing territoriale nell’ambito del progetto Perugia Open District, per rivitalizzare le aree urbane circostanti il centro storico attraverso le proposte e il coinvolgimento diretto di cittadini, attività economiche e associazioni. L’evento apre venerdì e si conclude domenica 4 giugno con un ricco programma. Si inizia venerdì con le attività dedicate ai bambini: alle 15 ‘Coloriamo il quartiere’, esposizione dei lavori realizzati dagli alunni della scuola primaria Giancarlo Tofi, alle 16 l’animazione a cura dei ragazzi dell’Oratorio San Giustino e la merenda offerta dal Conad Montebello. Si prosegue con la santa messa nella Chiesa di san Giustino e la processione al monumento dei caduti dove verrà deposta una corona d’alloro e festeggiata la nuova illuminazione anche con un momento musicale. Alle 19 l’intrattenimento musicale anni ’70.

Sabato: alle 15 tornei di ping pong, alle 16 biliardino e di briscola. Poi, alle 17, lo spettacolo per bambini con pupazzi ‘La principessa e il ranocchio’ a cura di Tieffeu. Alle 18.30 la tavola rotonda ‘Chi eravamo, chi siamo e chi vorremmo essere’ con il vicesindaco Gianluca Tuteri e l’assessore Gabriele Giottoli. Musica, alle 19, con il mash up a cura di Ricc Frost, live set che stravolge e mescola i classici degli anni ’80 e ’90, e i brani del nuovo millennio. L’intrattenimento musicale alle 21.30 è invece affidato a Mauro Nucci e il Cascia. Si apre all’insegna dei motori domenica 4 giugno con ‘Moto Montebelliamo insieme’, motogiro con ritrovo alle 9.30, colazione offerta dal Bar Samarcanda e partenza alle 10.30. Alle 13 è in programma il pranzo di quartiere (prenotazioni Silvia 3931342431, Tiziana 3441389958).