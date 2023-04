Feste di primavera, si parte con la discesa della Palombella

ORVIETO – L’associazione ’’Lea Pacini’’ ha ufficialmente messo in moto la macchina organizzativa in vista delle grandi feste di primavera che, da sempre, coincidono con i momenti più sentiti dalla comunità cittadina e più partecipati da turisti e visitatori. Il primo appuntamento è in calendario per domenica 28 maggio e coincide con la discesa della Palombella, nella domenica di Pentecoste, che vedrà in piazza Duomo una rappresentanza di trombe e tamburi. Ai piedi del duomo, nella serata di venerdì 9 giugno, torneranno anche i 130 costumi del Corteo delle Dame intitolato lo scorso anno alla sua ideatrice, Nicoletta De Angelis. Edizione 28, la terza in notturna che, per il secondo anno, vedrà esibirsi il Gruppo sbandieratori del Corteo Storico insieme ad uno spettacolo medievale. Domenica 11 giugno, nella solennità del Corpus Domini, sarà la volta dei circa 400 figuranti del Corteo Storico.

Intanto ha preso il via il reclutamento che avverrà nelle serate di giovedì e venerdì, dalle 21 alle 23, e sabato, dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19, ad eccezione dei festivi.

Per confermare la propria presenza e misurare i costumi c’è tempo fino a sabato 29 aprile. In questa data, infatti, avrà inizio anche il reclutamento delle aspiranti dame e damigelle.