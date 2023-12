Feste “blindate“ nel centro storico. Niente vetro né botti e Ztl prolungata

Raffica di ordinanze in vista del ‘doppio Capodanno’ di Foligno. Al centro del mondo, infatti, i festeggiamenti iniziano oggi con il primo dei due concerti del “Paiper New year 2024“. Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato tre ordinanze, sul divieto per i botti, per lo stop alla vendita di bevande in vetro e per la viabilità. Partendo da quest’ultima, il documento dispone la disattivazione dei varchi elettronici di via XX settembre e di via Garibaldi domani, dalle 17 alle 19. Si dispone il prolungamento della Ztl posta ai varchi di via Garibaldi – via XX Settembre – via San Giovanni dell’acqua – via Mazzini il giorno 31 dicembre fino alle 5 del giorno seguente. Nel documento anche l’istituzione del divieto di transito in piazza San Domenico, il luogo della festa, oggi dalle 17 alle 1.30 e domani dalle 17 alle 7. Divieto di sosta con rimozione in piazza San Domenico e via Santa Maria Infraportas nei giorni interessati dall’evento, così come in via Ospizio degli Angeli.

Quanto alle bevande: da oggi alle 20 alle 1 e domani, fino alla durata dell’evento, è vietata, nell’ambito dell’area del centro storico ricompresa all’interno del perimetro delimitato dalle mura urbiche, la vendita per asporto, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, operante sia in sede fissa che in forma itinerante, compresi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o di qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici. È vietato inoltre alle persone di accedere all’area dello spettacolo di piazza San Domenico detenendo qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici. Vietato accedere alle medesime aree dedicate allo svolgimento degli eventi portando al seguito petardi, mortaretti e prodotti similari, articoli e artifizi pirotecnici, qualsiasi oggetto o attrezzatura con caratteristiche ingombranti o pericolose o idonei ai fini di un possibile impiego quali strumenti contundenti, o comunque ritenuti non consentiti a discrezione delle forze di polizia in servizio a presidio degli eventi. Firmata anche l’ordinanza sui fuochi d’artificio che vieta, a decorrere dalle 20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 6 del 1° gennaio, su tutto il territorio comunale di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici fuochi pirotecnici non posti in libera vendita. Nelle zone della festa vietati anche petardi, mortaretti e artifici similari.