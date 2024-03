Festa per Orietta Stortini. Premio alla super-ostetrica

BASTIA UMBRA – Alle ore 18, nell’Auditorium Sant’Angelo, viene assegnato il riconoscimento della "Mimosa d’oro", dedicata a una donna che per la sua attività sociale, educativa, culturale, si sia particolarmente distinta per la comunità di Bastia Umbra.

In questa quinta edizione il riconoscimento andrà a Orietta Stortini, storica ostetrica del territorio, in virtù dell’importante azione sociale svolta. "A Orietta Stortini, storica ostetrica bastiola, per essere stata una delle ultime ostetriche presenti ai tempi in cui avveniva ancora il parto in casa, appoggio sicuro ancora oggi di mamme e nonne per il primo bagnetto in casa del bebè e sapienti consigli sulle antiche usanze utilizzate per migliorare l’allattamento e lo svezzamento e tanto altro in un settore che è fondamentale alla vita di tutta l’umanità e di cui sempre più si sentono necessità e mancanza – queste le parole del sindaco Paola Lungarotti e dell’assessore Daniela Brunelli, nell lettera indirizzata alla signora Orietta – Assegnando all’ostetrica Orietta Stortini questo riconoscimento vogliamo ricordare tutte le donne che come lei hanno portato avanti questa professione così socialmente importante e ancora oggi non hanno perso l’energia e il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, più o meno antiche, con dedizione e disponibilità a titolo pressochè gratuito con spirito di sorellanza e solidarietà tra donne". La cerimonia sarà arricchita da testimonianze e fotografie d’epoca. Contestualmente, sarà inaugurata la mostra di pittura dell’artista Giovanna Gubbiotti.