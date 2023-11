Festa per i patroni Florido e Amanzio. Celebrazioni solenni e fiere delle merci

Domani a Città di Castello si celebra la festa dei santi patroni Florido (vescovo) e Amanzio (sacerdote): la comunità tifernate si prepara a rendere omaggio a questi santi amati e invocati da secoli con alcune celebrazioni che iniziano sin da oggi. In preparazione alla festa del 13 novembre infatti stamani nella Basilica Cattedrale saranno celebrate le sante messe, alle 10.30 e alle 12. Nel pomeriggio di oggi alle ore 18.30 il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini (nella foto) presiederà la santa Messa durante la quale verranno offerti i ceri al sepolcro dei santi Patroni dalle varie Confraternite della diocesi. Domani le messe saranno celebrate nel Duomo superiore a partire dal mattino, una per ogni ora (alle ore 8, 9, 10, 11 e 12). La solenne celebrazione eucaristica presieduta sempre dal vescovo Paolucci Bedini sarà concelebrata con tutti i sacerdoti della diocesi e inizierà alle ore 18 alla presenza dei rappresentanti istituzionali di tutto l’Altotevere. La messa sarà accompagnata dalle musiche eseguite dalla Schola Cantorum Anton Maria Abbatini. Domani in tutte le chiese della città le sante Messe vespertine saranno sospese per favorire la partecipazione in Duomo dove già da queste ore molti fedeli si recano per rendere omaggio ai patroni. Alle celebrazioni religiose sono poi collegate quelle ‘pagane’ con le fiere delle merci di San Florido che si svolgeranno il prossimo fine settimana i cui dettagli verranno forniti in settimana dal comune di Città di Castello.