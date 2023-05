Festa in piazza, brindisi e abbracci "Anni difficili, abbiamo fatto tanto"

Una vera ovazione fatta di bandiere, selfies, abbracci e cori quasi da stadio accolgono da vincitore in piazza Matteotti il sindaco Luca Carizia che entra in sella al suo fido scooter "Beverly". Sul viso i segni della stanchezza e della tensione che piano piano passa e si scioglie nella stretta di mano, nel tardo pomeriggio con l’avversario Sauro Annibolerti. "E’ stata dura ma siamo contenti", ha detto il sindaco riconfermato - festeggiato anche dai big del partito come la presidente della Regione Donatella Tesei, il deputato Augusto Marchetti alcuni consiglieri regionali. "Ringraziamo gli umbertidesi che hanno capito quello che abbiamo fatto in questi cinque anni". Dal sindaco una anticipazione della giunta: "La prima cosa che faremo è organizzare la squadra di governo secondo i criteri del merito: per questo la visesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Alessandro Villarini e Francesco Cenciarini sono indiscutibili e mi affiancheranno come hanno già fatto in questi primi cinque anni". Non solo stati anni facili ammette Carizia, tra pandemia, guerra, il sisma. Tra questi la più dura è stata il terremoto: "La pandemia - spiega - la condividevamo con altri amministratori. Al momento del sisma le prime tre o quattro sere eravamo soli insieme alla Protezione civile". Infine una parola per lo sfidante Anniboletti: "Un avversario molto degno. Ha ottenuto comunque un grande risultato".

Tanti applausi ed abbracci per Annalisa Mierla al suo ingresso in piazza (le sue 600 preferenze, numero più alto in assoluto la rendono uno dei protagonisti fondamentali della campagna elettorale). "Sono felicissima - ha dichiarato - perché la città meritava un governo immediatamente operativo e noi lo siamo gia da subito, da oggi e questo è un bene per tutti. La vittoria così netta è arrivata proprio perchè abbiamo incentrato la campagna elettorale proprio su quello che abbiamo fatto a dispetto delle accuse denigratorie della sinistra". Per Mierla sulla vittoria ha inciso anche la gestione del terremoto: "sicuramente per Pierantonio e per me personalmente, perchè io ho sentito moltissimo la responsabilità dell’evento e la gente ha percepito che poteva avere fiducia. Per tutto questo faremo prestissimo la giunta, sulla base di merito e voti presi nelle urne".

Pa.Ip.