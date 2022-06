Festa grande a Cascia con le famiglie della Diocesi

Oggi a Roccaporena di Cascia si celebrerà la Festa delle Rose e delle Rite e la Festa diocesana della famiglia. Il filo conduttore dei due eventi è naturalmente Santa Rita, che è stata sposa, madre, vedova, ha pianto la morte dei figli, è stata monaca agostiniana. Il tutto si inserisce nel X Incontro Mondiale delle Famiglie (22-26 giugno). Alle 10 ci sarà l’accoglienza delle famiglie da parte dei responsabili della Pastorale familiare diocesana; alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo, cui prenderanno parte anche i devoti di Santa Rita presenti; alle 12.30 pranzo in fraternità; alle 14.30 visita ai luoghi ritiani di Roccaporena (Casa natale, chiesa di S. Montano dove si è sposata con Paolo Mancini e dove sono sepolti quest’ultimo e i figli, la Casa maritale, l’Orto del miracolo e lo Scoglio della preghiera); alle 16.30 monsignor Boccardo terrà una catechesi alle famiglie sul tema "L’amore familiare: vocazione e via di santità".

"Con le famiglie della diocesi – afferma l’arcivescovo Renato Boccardo – andiamo pellegrini nella terra di Santa Rita per affidarci alla sua intercessione: a lei che ha vissuto la dimensione sponsale, chiediamo di aiutare le nostre famiglie a ritrovare continuamente la sorgente dell’amore, della fedeltà e della concordia; a lei che ha sperimentato la gioia della maternità, chiediamo di illuminare i giovani, in modo particolare le giovane coppie di sposi, affinché sappiano percorrere la via del Vangelo e siano perseveranti nella ricerca della verità".